Орбан пообещал сбивать беспилотники в небе над Венгрией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет сбивать любые БПЛА, которые окажутся в ее воздушном пространстве. «Мы не боимся. Мы их будем сбивать»,— сказал он в подкасте «Борцовский час».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Господин Орбан также заявил, что Евросоюз обладает преимуществом перед Россией «во всех измерениях». По его мнению, Россия слабее и в военном, и в экономическом, и в численном отношении, а потому «не может навредить». По мнению премьера, ЕС должен «вести себя как сильное сообщество».

Кроме того, Виктор Орбан повторил свое мнение о конфликте на Украине, заявив, что Россия «уже победила» и этот вопрос закрыт.