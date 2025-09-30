BBC: «Хамас» может отклонить план Трампа по Газе

«Хамас», вероятно, отклонит мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на высокопоставленный источник.

По словам собеседника BBC, «Хамас» считает, что инициатива «служит интересам Израиля» и игнорирует интересы палестинского народа. Ключевым препятствием является требование о полном разоружении «Хамаса».

Движение также негативно относится к идее ввода в Газу международных сил стабилизации, расценивая это как «новую форму оккупации», добавили BBC.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план во время переговоров в Вашингтоне, но публично не согласился с некоторыми положениями, включая вывод израильской армии и возможность создания палестинского государства.

План США, опубликованный 29 сентября, предусматривает демилитаризацию территории, уничтожение террористической инфраструктуры, возвращение заложников и амнистию для членов «Хамаса», а также масштабную гуманитарную помощь и восстановление инфраструктуры.