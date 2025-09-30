В Ульяновской области до конца года планируют создать более 12 тыс. рабочих мест

В Ульяновской области за девять месяцев 2025 года создано 8297 рабочих мест, из них 4084 рабочих места — в сфере малого и среднего бизнеса, 2119 – в производственной отрасли, 1595 – в торговле, 884 – в сельском хозяйстве, 276 – в транспортной системе и 253 – в строительстве. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на информацию регионального Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Отмечается, что лидером по количеству новых рабочих мест стал Ульяновск (3687), на втором месте Димитровград (845). Благодаря реализации инвестпроектов появилось 720 рабочих мест. Предполагается, что к концу года общая сумма созданных рабочих мест составит 12350.

Уровень регистрируемой безработицы в регионе на сегодня составляет составляет 0,2%.

Андрей Васильев, Ульяновск