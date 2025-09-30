Футболисты «Оренбурга» победили «Ахмат» и вышли в плей-офф Кубка России

Футбольный клуб «Оренбург» на выезде победил грозненский «Ахмат» в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Единственный гол забил защитник «Оренбурга» Станислав Поройков. Благодаря этой победе команда Владимира Слишковича досрочно вышла в плей-офф Пути РПЛ турнира.

«Оренбург» занимает второе место в группе A с восемью очками в пяти матчах. «Ахмат» с тремя баллами находится на последней, четвертой позиции. Лидирует «Зенит» с 15 очками, также досрочно вышедший в плей-офф Пути регионов Кубка России.

Андрей Сазонов