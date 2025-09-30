Транспортный самолет ВВС Германии подвергся обстрелу салютом при взлете

На авиабазе Целле в Нижней Саксонии при взлете в сторону военно-транспортного самолета C-130 ВВС Германии был запущен салют. Запуск производился в 500 м от самолета. Техника повреждений не получила. Экипаж не пострадал. Инцидент квалифицирован как атака на самолет.

Расследование проводят военная полиция и Бундесвер. Уголовное дело возбуждено по статье об опасном вмешательстве в воздушное движение. На авиабазе прошли обыски. Причастных к атаке пока не установили. Сам инцидент произошел в полдень на прошлой неделе (22-28 сентября) — когда именно, не сообщается.

Немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники пишет, что такие случаи происходят крайне редко. Виновным грозит штраф или лишение свободы. В распоряжении ВВС Германии находятся шесть военно-транспортных самолетов C-130. Они используются для оперативной транспортировки военнослужащих, оборудования, техники.