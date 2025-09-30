Кипр приостановил прием заявок на визу в России

С 29 сентября по 3 октября консульства Кипра в Москве и Санкт-Петербурге временно прекратили прием заявлений на визы, сообщили в дипмиссии. Это также касается консульств в Екатеринбурге и Краснодаре. Ассоциация туроператоров России (АТОР) уточнила, что с 30 сентября приостановлена аккредитация всех туристических агентств, что повлияло на обработку визовых заявок.

АТОР сообщила, что кипрские консульства в России возобновят прием заявлений на визы 6 октября. Приостановка связана с внедрением новой системы въезда и выезда (Entry/Exit System, EES) в Евросоюзе, которая начнет действовать 12 октября. Эта система будет автоматически регистрировать всех туристов, не имеющих гражданства ЕС, при пересечении границ Шенгенской зоны. Граждане должны будут сдавать отпечатки пальцев и биометрические данные.

Кипр также готовится к присоединению к Шенгенской зоне, что требует усиления контроля за въездом иностранцев и приведения процедуры выдачи виз в соответствие с шенгенскими стандартами. После возобновления приема заявок на визы у заявителей будут собирать биометрические данные, включая отпечатки пальцев и фотографии. Для детей до 12 лет сдача отпечатков пальцев не потребуется.