Товарооборот Ульяновской области с Республикой Беларусь достигнет $100 млн

На встрече с губернатором Ульяновской области глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой заявил, что в последние три года Ульяновская область показывает «одни из самых высоких темпов роста совместного товарооборота с Беларусью среди всех российских регионов». Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

Дмитрий Крутой отметил, что в 2024 году прирост товарооборота составил 30%, в 2025 — 23%, по итогам 2025 года ожидается выход товарооборота Ульяновской области и Республики Беларусь на уровень $100 млн.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сферах авто-, авиа- станкостроения и электроники.

Встреча Алексея Русских и Дмитрия Крутого состоялась 30 сентября в рамках работы ульяновской делегации на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске.

В ходе работы выставки был заключен меморандум о сотрудничестве между портовой особой экономической зоной «Ульяновск» и администрацией свободной экономической зоны «Минск». Стороны планируют уделить приоритетное внимание развитию кооперационных связей в высокотехнологичной отрасли авиастроения, Также заключены соглашения о стратегическом сотрудничестве ПОЭЗ «Ульяновск» со свободными экономическими зонами «Гомель-Ратон» и «Могилев».

Всего на «ИННОПРОМ. Беларусь» свои возможности представили 20 компаний Ульяновской области, среди них ульяновский автозавод с моделью УАЗ «Профи», производитель дронов СКБ «Пиранья», АО «Контактор», «Халтек», Ульяновский станкостроительный завод. Подписано соглашение о сотрудничестве СКБ «Пиранья» с белорусским центром беспилотных решений «Коптер Бай». Самолетостроительный завод «Авиастар» (филиала ПАО «Ил») и Минский авиаремонтный завод №407 заключили соглашение по кооперации в части производства компонентов для самолета МС-21. Руководство Минского метрополитена и БелЖД заявили о своей заинтересованности в продукции ульяновского филиала компании «Инжиниринг Сервис-Путьмаш».

Также Дмитрий Крутой и Алексей Русских обсудили перспективы взаимодействия ульяновского производителя автомобильных шин Gislaved, с белорусским металлургическим заводом, который будет поставлять шинному заводу белорусский металлокорд.

Андрей Васильев, Ульяновск