Хоккеисты «Лады» потерпели девятое поражение подряд в КХЛ

Во вторник, 30 сентября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» на выезде сыграла против «Сочи». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

«Лада» потерпела девятое поражение подряд. В текущем сезоне тольяттинская команда провела 10 игр и набрала всего три очка, занимая последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Лада» пропустила 47 шайб, что на данный момент является худшим показателем в лиге.

Андрей Сазонов