«Газпром» установил рекорд поставок газа российским потребителям для сентября

Компания «Газпром» 29 сентября зафиксировала исторический рекорд суточных поставок газа российским потребителям для сентября. В тот день из Единой системы газоснабжения было поставлено 982,1 млн куб. м газа, что стало максимальным значением за всю историю наблюдений для этого месяца.

Кроме того, «Газпром» обновил рекорд по часовому расходу газа в течение суток для сентября: максимальный показатель составил 42,863 тыс. куб. м в час, что в пересчете на сутки равно 1,0287 млрд куб. м. Ранее, 30 сентября 2021 года, максимальный суточный объем поставок составлял 971,8 млн куб. м, а часовой расход — 41,092 тыс. куб. м, что в суточном выражении равно 986,2 млн куб. м.

Компания связывает рост потребления с резким похолоданием и началом отопительного сезона в различных регионах страны. В Москве, например, отопительный сезон запустили на две недели раньше, чем в прошлом году. По данным «Газпрома», температура воздуха в отопительный период остаётся главным фактором, который определяет объёмы потребления и, соответственно, добычи газа.