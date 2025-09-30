Новый роман Сапковского о молодости ведьмака Геральта вышел в России

Новый роман Анджея Сапковского «Перекресток воронов» вышел в России одновременно со всем миром, сообщил Telegram-канал издательства АСТ.

Новинка от польского автора рассказывает предысторию цикла о ведьмаке Геральте из Ривии. События романа начинаются вскоре после окончания того, как юный герой закончил свое обучение ведьмачьему ремеслу.

Стартовый тираж книги — 50 тыс. копий. По данным издательства АСТ, обладающего эксклюзивными правами на издание работ господина Сапковского в России с 1996 года, суммарный тираж всех его книг приближается к 3 млн экземпляров.