Вдова режиссера Григория Чухрая Ираида умерла в 105 лет

Ираида Чухрай (девичья фамилия Пенькова), вдова советского режиссера Григория Чухрая, скончалась на 106-м году жизни. Об этом сообщил «РИА Новости» ее зять, кинопродюсер Игорь Толстунов. По его словам, Ираида Чухрай умерла 26 сентября. Прощание с ней планируется провести в узком семейном кругу в Москве.

Ираида Чухрай родилась в 1921 году и окончила Пятигорский институт. Во время Великой Отечественной войны она познакомилась с Григорием Чухраем, когда его часть находилась на Северном Кавказе. Пара поженилась 9 мая 1944 года — за год до Победы. В семье Чухраев родился сын Павел (1946) и дочь Елена (1961). Супруги прожили вместе почти 60 лет до смерти режиссера в 2001 году.

Григорий Чухрай умер в 2001 году в возрасте 80 лет. Его фильмы «Баллада о солдате», «Сорок первый», «Чистое небо», «Трясина» и другие получили признание на крупнейших фестивалях. «Баллада о солдате» была удостоена двух наград Канн, премии BAFTA и выдвинута на «Оскар» в 1962 году в номинации «Лучший оригинальный сценарий».