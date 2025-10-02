Истина в дыму

Отказ курящих россиян от сигарет и переход на электронные системы нагревания табака (или вейпы) мог бы принести в бюджет РФ до 1,5 трлн руб., подсчитали в Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, проведя совместное исследование с ВШЭ. Экономический эффект достигается за счет сокращения количества вредных веществ в организме курильщика, что должно привести к снижению нетрудоспособной части населения. Опрошенные “Ъ” эксперты, в том числе представители Минздрава, скептически относятся к подобным выводам. Они утверждают, что не существует прямых доказательств снижения вреда от электронных сигарет и прочих «заменителей». Лучший способ сберечь здоровье, считают эксперты, это не курить вообще.

На прошедшей 30 сентября—1 октября в Афинах (Греция) международной конференции Tobacco Harm Reduction директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР) Александр Розанов представил совместное с ВШЭ исследование о снижении вреда от курения. Проводимая в РФ антитабачная политика позволила сократить долю курильщиков в 2018–2023 годах до 30,7%, сказано в исследовании, но около трети из них пока еще зависят от курения и отказываться от привычки не готовы. Российские ученые рассчитали, какой результат мог бы дать массовый переход граждан на «альтернативные» варианты доставки никотина.

К таким вариантам относятся в том числе электронные системы нагревания табака без горения (ЭСНТ; например, IQOS) и электронные системы доставки никотина (ЭСДН), превращающие никотинсодержащую жидкость в аэрозоль для вдыхания (электронные сигареты или вейпы). Для курильщиков есть лекарственные средства для отказа от курения, например никотинзаместительная терапия.

В основу исследования легли данные из международных обзоров клинических исследований, а также результаты 26-недельного клинического исследования, которое впервые проводилось в России. Оно показало, что после отказа от сигарет и перехода на устройства для нагрева табака уровень вредных веществ в организме человека снижается на 16–49%. Эксперты ВШЭ и АМСМР также провели моделирование на основе данных за 2022 год, показавшее следующее: если бы все курильщики России полностью перешли на ЭСНТ, то бюджет страны получил бы дополнительные 1,5 трлн руб. за счет того, что люди меньше болели бы и большая часть населения оставалась бы трудоспособной.

Шведский профессор Карл Фагерстрем (автор теста на определение никотиновой зависимости) в ходе конференции рассказал об опыте Швеции — единственной страны в ЕС, где с 1992 года разрешен снюс (измельченный жевательный табак, запрещен в РФ). 16% шведов (в основном мужчины), по его данным, используют этот продукт ежедневно. Господин Фагерстрем сослался также на исследование «Глобальное бремя болезней» (Global Burden of Disease), согласно которому в 2021 году уровень смертности от заболеваний, связанных с курением, среди мужчин в Швеции составил 44 случая на 100 тыс. населения. В странах, где снюс запрещен, этот показатель достигает 73 случаев на 100 тыс. человек.

“Ъ” попросил экспертов Минздрава РФ прокомментировать выводы. Многие исследования, доказывающие снижение вреда от потребления альтернативных никотинсодержащих продуктов, «ассоциированы» с их производителями, говорит главный научный сотрудник отдела общественного здоровья и демографии ведомственного Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Галина Сахарова. С ней согласна и руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян: она считает, что концепция «снижения вреда» относительно табака принадлежит табачной индустрии и «издавна» продвигается ею для сохранения своих позиций на рынке.

Госпожа Сахарова также ссылается на обзоры независимых исследований, согласно которым количество ацетальдегида, формальдегида, глицидола и других специфичных для табака органических соединений в аэрозоле электронных сигарет больше, чем в сигаретном дыме (вред от ЭСНТ она не прокомментировала).

«Аэрозоль электронной сигареты снижает воздействие на потребителя одних компонентов, но повышает воздействие других, которые также обладают токсичными и канцерогенными свойствами,— поясняет эксперт Минздрава.— Кроме того, до настоящего времени полный состав аэрозоля электронных сигарет неизвестен».

Альтернативные формы (в том числе ЭСНТ) можно рассматривать как «относительно менее» вредные, чем сигареты, пояснила “Ъ” терапевт Альбина Нургазизова, но это не «здоровая» альтернатива, а скорее «меньшее зло», если человек категорически не готов бросить. «На уровне популяции эффект действительно может снизить смертность и риск сердечно-сосудистых заболеваний. И пример Швеции это подтверждает, но только при массовом отказе от классических сигарет, а не при их параллельном использовании»,— указывает госпожа Нургазизова.

Полученные в данный момент результаты о снижении смертности людей не позволяют однозначно говорить о безопасности перехода с сигарет на ЭСНТ/ЭСДН, подчеркивает онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова, для оценки должно пройти больше времени. В недавних обзорах в отношении нагреваемого табака клинические данные о безопасности являются скудными и противоречивыми, отмечает кардиолог клиники академика Ройтберга (АО «Медицина») Вячеслав Колиев. Сейчас, по его мнению, можно говорить лишь о вероятном снижении ряда рисков при сравнении с курением сигарет, но делать выводы о «безопасности» нагреваемого табака и подобных продуктов преждевременно. «Рассматривать альтернативные формы можно лишь как промежуточные меры, требующие осторожной интерпретации и дальнейшего научного подтверждения»,— заключает господин Колиев.

Похожей позиции придерживаются и эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые считают, что более низкая концентрация опасных для здоровья веществ системы нагревания табака не делает их безвредными и не тождественна более низкому уровню риска для здоровья. В Минздраве РФ считают, что единственным способом сохранить здоровье является полный отказ от употребления любых табачных или никотинсодержащих изделий. При этом в ведомстве признают, что для некоторых курильщиков этот процесс может быть сложным.

Наталья Костарнова, Афины