Курск в своем стиле

По итогам первого полугодия 2025-го число предпринимателей в fashion-индустрии в Курской области выросло на 42%. Регион занял первое место по этому показателю согласно исследованию сервиса «Долями» (проект T-банка, бывшего «Тинькофф»). На последнем месте оказался другой регион Черноземья — Липецкая область, показавшая падение подобных регистраций на 31%. Эта динамика совпадает с общероссийской, где количество новых компаний уменьшилось на 14%, а вот Курская область серьезно отличается от тренда.. Эксперты объясняют это налоговыми преференциями и «исторической открытостью» региона для развития фэшн-ритейла.

Индустрия моды в Курской области оказалась самой динамичной в Черноземье, полагают эксперты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Курская область в январе–июне 2025 года заняла первое место в России в рейтинге фэшн-предпринимателей, рассчитанном сервисом «Долями» в рамках аналитического проекта T-банка (имеется в распоряжении «Ъ-Черноземье»). Индекс региона составил 88 пунктов, тогда как в 2024-м он был равен 16. В первом полугодии число предпринимателей в сфере моды выросло здесь на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а 3% от всех новых компаний, зарегистрированных в регионе, пришлось на торговлю и производство одежды. Следом в рейтинге по стране идут Ростовская и Тульская области с индексами 82 и 78 соответственно (3,2 и 2,4% новых бизнесов пришлись на торговлю и фэшн-производства, –6 и +32% — темпы их прироста).

В министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Курской области пояснили «Ъ-Черноземье», что для компаний, занимающихся пошивом одежды и производством аксессуаров, действует широкий пакет мер поддержки. Так, впервые зарегистрированные ИП на упрощенной системе налогообложения и патентной системе могут два налоговых периода работать по нулевой ставке. Для уже действующих бизнесов предусмотрены пониженные налоговые ставки. Также предприятия могут воспользоваться субсидией на модернизацию по линии МСП: они закупают оборудование, а затем получают компенсацию половины затрат (до 3 млн руб.). Дополнительно доступны льготные микрозаймы через центр «Мой бизнес» и займы от Фонда развития промышленности региона по ставке 3–5% годовых.

В целом по РФ противоположная тенденция: число регистраций бизнеса в модной индустрии в первом полугодии 2025-го уменьшилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За последние четыре года доля регистраций компаний в индустрии моды среди всех новых бизнесов сократилась с 3 до 2%. Среди причин называют естественные рыночные колебания, падение спроса на офлайн-ритейл и смещение предпринимательской активности в сторону торговли через маркетплейсы. Подобная ситуация наблюдается в Липецкой области, которая возглавила стала последней в стране, показав самый низкий фэшн-индекс предпринимателей — 29 пунктов. По итогам первого полугодия число регистраций компаний в сфере моды здесь упало на 31% по сравнению с прошлым годом. Доля компаний в сфере торговли и производства одежду на рынке — 1,2%.

Фэшн-индекс предпринимателей отражает долю компаний в индустрии моды от общего числа зарегистрированных организаций в стране, а также динамику регистраций за год в конкретном регионе. Исследование основано на обезличенных данных по операциям клиентов Т-Банка, Т-Бизнеса и сервиса «Долями», а также информации ФНС о регистрации компаний в сфере торговли и производства одежды.

Также Т-банком оценивался фэшн-индекс потребителей. Он показывает интерес к моде с точки зрения покупателей: учитывается среднее количество покупок одежды на одного активного клиента и доля трат на одежду в общем объеме расходов. В рейтинге потребительского фэшн-индекса из регионов Черноземья отметилась Тамбовская область, которая заняла пятое место с конца. По данным исследования, жители региона за 2024 год в среднем совершали восемь покупок одежды на одного человека, направляя на это 3,9% своих ежегодных расходов. Наиболее высокий фэшн-индекс потребителей показала Республика Бурятия — 81 пункт (в 2022 году — рекордные 99) и 13 покупками на жителя, следом за ней расположились Приморский край и Москва (80 и 78 индекс, 14 и 12 покупок на человека соответственно).

Данных по остальным регионам регионов Черноземья в исследовании нет, поскольку они находятся в середине общероссийского тренда.

Основательница российского бренда одежды Alla Couture, креативный продюсер Российского форума индустрии дизайна фонда «Росконгресс» Алла Постнова-Кравченко отмечает, что важно учитывать, что в Курской области сложилась «определенная база и традиция интереса к модной индустрии»: «Еще несколько лет назад Курск активно привлекал мировые бренды, в том числе в проект торгового центра "Европа". Тогда сюда заходили Motivi, Benetton, Replay и другие. Это создало у местных предпринимателей ощущение, что рынок может быть устойчивым, а у покупателей — привычку к разнообразию и более высокому уровню модного предложения. Плюс нельзя забывать, что в самом Курске и области развиваются собственные бренды одежды».

Анна Швечикова