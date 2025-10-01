Лекарства поддержат по готовности

С 2027 года в РФ может заработать новый механизм субсидирования создания оригинальных препаратов, следует из постановления, подготовленного Минпромторгом. Ведомство предлагает выдавать компаниям, зарегистрировавшим такие лекарства, гранты до 250 млн руб. для финансирования завершающей стадии клинических испытаний. Фармацевтические компании оценивают эту инициативу позитивно, хотя и считают, что поддержка могла бы быть более существенной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Минпромторг предлагает с 2027 года перейти к новому единому механизму субсидирования разработок в РФ новых лекарств. Проект постановления правительства «Об особенностях предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по разработке оригинальных лекарственных препаратов или расширению медицинских показаний по их применению» был опубликован вчера на портале regulatiтon.gov.ru.

Как указывают авторы постановления в пояснительной записке к нему, необходимость разработки нового механизма грантовой поддержки создания препаратов — часть плана мероприятий по реализации стратегии развития фармацевтической промышленности. Сейчас финансирование таких проектов осуществляется по правилам постановления правительства от 21 декабря 2020 года №2187, и, как указывает ведомство, «фиксируются высокие риски недостижения запланированных результатов». Эти риски, вероятно, связанные с поддержкой ранних стадий разработок, в ведомстве рассчитывают снять, сдвинув ее на более поздние этапы.

Так, новый механизм, как следует из постановления, предполагает, что средства гранта смогут получить те компании, которые уже обладают регистрационным удостоверением на свой препарат и готовы проводить клинические испытания. В этом случае Минпромторг мог бы компенсировать им часть расходов на организацию их завершающей фазы. Как указывает ведомство, на поддержку одного проекта можно будет получить субсидию в пределах 250 млн руб. Средства на гранты Минпромторг предлагает брать из бюджета мероприятий, которые финансируются в рамках федерального проекта «Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности» госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ». В 2026 году ее бюджет составит более 1,6 трлн руб. При этом ведомство предлагает в приоритетном порядке рассматривать те фармкомпании, которые получали гранты ранее. Успешной реализацией господдержки ведомство предлагает считать старт производства оригинального препарата по полному циклу, а также достижение компанией определенного объема выручки от его продажи. Он должен соответствовать не менее чем двукратному размеру субсидии в течение трех лет с момента получения регистрационного удостоверения.

«Создание собственных оригинальных препаратов сейчас является приоритетом для многих российских компаний, и им нужна поддержка, так что новый механизм субсидирования будет востребован в отрасли»,— говорит замгендиректора по корпоративным связям и коммуникациям Biocad Алексей Торгов. При этом, отмечает он, сумма гранта покроет только примерно четверть стоимости проведения клинических испытаний в завершающей фазе. В то же время, отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, в долгосрочной перспективе необходимо также обеспечить разработчикам оригинальных препаратов рынок сбыта. «Показательный пример — судебный иск компании "Биокад" к Минздраву из-за того, что их препарат для терапии рассеянного склероза долгое время не рассматривали как кандидата в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.— “Ъ”)»,— говорит он. При позитивной оценке новой грантовой системы отрасль также хотела бы увидеть и нефинансовые меры поддержки, говорит гендиректор АО «Фармстандарт» Дмитрий Зайцев, например ускоренную регистрацию их разработок или научное консультирование на стадии их создания.

Анастасия Мануйлова