Бастрыкину доложат по делу об избиении подростка-футболиста в Нижнем Тагиле

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) после драки школьников-футболистов, в результате которой одному подростку сломали челюсть, передает Следком. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле после футбольного матча среди юношеских команд.

По данным ura.ru 21 сентября в Нижнем Тагиле 16-летние подростки из команд «Уралец ТС-С» (местный клуб) и «Торпедо» (Миасс) во время соревнований по футболу устроили потасовку после свистка судьи. Один из игроков исподтишка ударил другого в челюсть. В результате у подростка диагностировали открытый перелом челюсти со смещением. По словам законного представителя, медики собирали челюсть пострадавшему по частям, теперь ему предстоит длительная реабилитация.

Полина Бабинцева