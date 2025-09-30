Суд назначил штрафы по 3,5 млн рублей Telegram, Microsoft и Apple

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram, Microsoft и Apple за нарушение административного законодательства. Каждая компания получила по 3,5 млн рублей штрафа, сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Информационные компании признали виновными в ограничении доступа к своим данным (ч.2 ст.13.41 КоАП РФ). Для всех трех компаний это не первый штраф по этой статьей КоАП. 8 сентября на ту же сумму был оштрафован Apple, 11 августа — Telegram, а 8 октября 2024 года — Microsoft.