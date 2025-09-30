Праздник стал скромнее

30 сентября в России отметили День воссоединения новых регионов с РФ. С поздравлениями выступили первые лица государства, а большинство парламентских партий провели свои мероприятия, посвященные памятной дате. В то же время, в отличие от предыдущих двух лет, масштабных торжеств в Москве в этом году не проводилось. Сегодня в обществе нет запроса на пышные праздники, поясняет эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году День воссоединения новых регионов с Россией отмечался скромнее, чем прежде (на фото — митинг-концерт по случаю праздника 30 сентября 2024 года)

Памятная дата «День воссоединения Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Запорожской области и Херсонской области с РФ» была установлена 28 сентября 2023 года, накануне первой годовщины подписания договоров о вхождении этих регионов в состав России. В 2023 и 2024 годах этот праздник отмечали торжественным митингом-концертом на Красной площади со звездами эстрады на сцене и бойцами специальной военной операции (СВО) на почетных местах.

Третья годовщина присоединения прошла заметно скромнее и без масштабных торжеств. Хотя без тематических выступлений первых лиц, как обычно, не обошлось.

Так, президент Владимир Путин в своем видеообращении поздравил жителей новых территорий с возвращением «в родную семью, частью которой они являлись всегда», и пообещал не только восстанавливать разрушенное, но и «приводить в порядок инфраструктуру, которой десятилетиями никто толком не занимался». Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко отметила «сплоченность и единство» проживающих в этих регионах граждан «в вопросе определения будущего этой исконно русской земли». А спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил убежденность, что «общее будущее открыло новые возможности для развития и укрепления страны».

Парламентские партии, получившие передышку от думской текучки (на этой неделе депутаты работают в регионах), тоже поучаствовали в праздничных мероприятиях. Исключением стала лишь КПРФ, которая, как пояснили “Ъ” в партии, сейчас занята подготовкой к проведению 4 октября митинга и шествия, посвященных 32-й годовщине расстрела Белого дома.

Депутаты Госдумы от «Единой России» еще накануне региональной недели получили от партии рекомендации направлять письма и видеопоздравления жителям новых регионов, а также публиковать соответствующие посты в соцсетях.

При этом единороссы должны напоминать избирателям о «Народной программе» партии, ключевой раздел которой посвящен как раз восстановлению и развитию присоединенных территорий.

Несколько акций были организованы и в самих новых регионах. Так, в Донецке на пешеходном мосту через городской пруд партийцы растянули российский триколор и запустили в небо шарики соответствующих цветов, а в Луганске депутаты Госдумы и местные жители возложили цветы к памятнику «Они отстояли Родину». Памятные мероприятия прошли и в других регионах. Например, в Саратовской области «Единая Россия» координировала проведение уроков мужества с участием бойцов СВО, а на Ставрополье провела «патриотический велопробег».

Весьма разнообразной, хотя преимущественно локальной праздничной программой отметилась и ЛДПР. Как рассказала “Ъ” замруководителя Центрального аппарата партии Элеонора Кавшар, в ДНР и ЛНР депутаты и активисты 30 сентября устроили автопробеги, творческие и спортивные мероприятия, в Воронеже член ЛДПР—участник СВО встретился со студентами, а в Уфе другой ветеран СВО, также член ЛДПР, провел урок для учащихся старших классов. В Липецке активисты либерал-демократов навестили беженцев в пункте временного размещения.

Члены «Справедливой России — За правду», как сказали “Ъ” в ее пресс-службе, в большинстве регионов присоединились к общегородским мероприятиям в честь третьей годовщины воссоединения.

А дополнительно региональные отделения и партийные активисты поздравили жителей в соцсетях и на иных партийных ресурсах. Наконец, «Новые люди» приурочили к 30 сентября подведение итогов партийной программы по развитию молодежного предпринимательства «Я в деле», которая в начале 2023 года была запущена как раз в ДНР и ЛНР.

«Сегодня в обществе нет запроса на пышные праздники»,— объясняет отсутствие масштабных торжеств председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Люди, напротив, выказывают непонимание и неприятие многих форматов, которые не так давно казались привычными, отмечает эксперт: «Это не рутинизация, а определенное изменение ментальности, адаптация к существующей реальности. Мы стали все вместе более консервативными и рациональными». В любом случае общество сейчас находится «в стадии осмысления и принятия новой даты, которая постепенно станет понятной, привычной и традиционной», резюмирует господин Костин.

Ксения Веретенникова