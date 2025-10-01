iPhone 17 спровоцировал всплеск активности мошенников

Анонс iPhone 17 спровоцировал всплеск фишинговой активности в Рунете. За сентябрь в зоне .ru зарегистрировали 58 доменов с упоминанием бренда, а всего в мире — 1,7 тыс. таких ресурсов, сообщили специалисты BI.ZONE.

Мошенники создают поддельные сайты ритейлеров, имитируя страницы предзаказа, для сбора банковских данных пользователей. Также распространены схемы с полной предоплатой за несуществующий товар на площадках объявлений и фальшивые розыгрыши в соцсетях.

Эксперты отмечают новую схему, связанную с предустановкой российского ПО. Злоумышленники, представляясь сотрудниками сервисных центров, под предлогом изменений в законодательстве убеждают установить RuStore или другую «обязательную» программу. На деле это вредоносное приложение, дающее преступникам полный контроль над устройством.

Ажиотаж вокруг новинки высок: предзаказы в РФ в три раза превысили показатели прошлой модели. На этом фоне аналитики прогнозируют дальнейший рост числа мошеннических сайтов, играющих на желании сэкономить.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Мошенники освоили новую модель».