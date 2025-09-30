В Черноземье 1 октября будет прохладно, от -2°С до +13°С

В среду, 1 октября в регионах Черноземья будет прохладно, ночью возможны заморозки. Температура — от -2°С в темное время суток до +13°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде будет облачно. Ночью температура составит +4°C. Днем временами возможен небольшой дождь, +11°C.

В Воронеже ночью — малооблачно, +1°C. Днем — облачно с прояснениями, +13°C.

В Курске — облачно. Ночью — +3°C. Днем — +11°C.

В Липецке ночью ожидается малооблачная погода, -1°C. Днем — переменная облачность, +12°C.

В Орле будет облачно. Ночью — 0°C. Днем — +11°C.

В Тамбове — малооблачно. В темное время суток — -2°C. Днем — +13°C.

Юрий Голубь