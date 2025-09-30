Келлог: США сближались с Белоруссией ради контакта с Путиным, а не освобождения политзаключенных

Изначальной целью США в налаживании отношений с Белоруссией было установление связи с президентом России Владимиром Путиным. Вашингтон не планировал освобождать политзаключенных, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

11 сентября в обмен на снятие американцами санкций с национальной авиакомпании «Белавиа» из белорусских тюрем были освобождены 52 заключенных.

«Цель этого (сближения с Минском.— "Ъ") состояла не в том, чтобы освободить политических заключенных – цель заключалась в том, чтобы найти наилучший способ урегулирования войны между Украиной и Россией»,— заявил господин Келлог (цитата по The Guardian).

По словам спецпосланника, для Белого дома важно знать, что сообщения США доходят до Владимира Путина именно в том виде, в котором они задумывались. «Мне все равно, будет ли это Кирилл Дмитриев, мне все равно, будет ли это Ушаков; мне все равно, будет ли это Лукашенко. — заявил Кит Келлог. — Главное, чтобы эти сообщения были услышаны».

Как подчеркнул господин Келлог, в Белом доме нет уверенности в том, что именно Александр Лукашенко говорит президенту России. Для Вашингтона важен уже тот факт, что восточноевропейские лидеры разговаривают.