Деньги на полном ходу

По данным Банка России, объем обналичивания денежных средств через банковский сектор в первом полугодии снизился на 19% и составил менее 16 млрд руб. При этом в первом полугодии 2024 года его снижение оказалось более существенным — на 30%. Эксперты считают, что реальные объемы обналичивания не столько снижаются, сколько переходят из банковского сектора в другие сегменты бизнеса.

Согласно данным Банка России, объем обналичивания денежных средств в банковском секторе в первой половине этого года составил 15,9 млрд руб., сократившись на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает регулятор, в основном это снижение обусловлено сокращением более чем в два раза, до 1,7 млрд руб., объема подобных операций по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей. Вместе с тем объем обналичивания через счета физлиц сократился на 11%, до 14,2 млрд руб. Причем на них поступали денежные средства «веерными переводами от хозяйствующих субъектов, не ведущих реальной хозяйственной деятельности», отмечает регулятор.

При этом объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств в банковском секторе в первом полугодии 2024 года уменьшились по сравнению с первым полугодием 2023 года заметно существеннее — на 30%, до 19,6 млрд руб. Тогда ЦБ указывал, что это было связано с многократным сокращением объемов обналичивания как по платежным картам юрлиц и ИП (более чем в два раза, до 3,7 млрд руб.), так и по исполнительным документам (в четыре раза, до 0,7 млрд руб.).

Обналичивание в банковском секторе по исполнительным документам уже не упоминается в обзоре за первое полугодие. По мнению экспертов, судя по динамике, нельзя исключать, что в ближайшее время из статистики исчезнут и корпоративные карты. По словам руководителя направления кибербезопасности «Телеком биржи» Александра Блезнекова, сокращение подозрительных операций по корпоративным картам в большем объеме, чем по картам физлиц, связано с тем, что именно этот тип карт традиционно использовался для обналичивания наиболее крупных сумм и «именно здесь регулятор и банки сосредоточили усилия по выявлению и блокированию схем».

Однако, по мнению экспертов, раскрытые регулятором объемы сомнительных операций через банковский сектор представляются крайне малыми. По словам председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, оценка фактических объемов обналички — это в значительной степени творческий процесс, «когда в статистику попадают только выявленные по определенным критериям ситуации, а невыявленное остается за кадром». Вместе с тем, «пока объем теневой экономики остается существенным, вряд ли стоит ожидать значимой реальной динамики по снижению объемов обналички», считает он. Александр Блезнеков отмечает, что указанные ЦБ 16 млрд руб. выглядят небольшой суммой по сравнению с объемом наличных в экономике — около 18 трлн руб. (менее 0,1%). «Это, возможно, означает уход обналички из банковских каналов в другие, например в наличные расчеты в бизнесе»,— считает он.

При этом эксперты называют распространенные формы таких операций. По словам председателя комиссии по безопасности финансовых рынков Совета ТПП России Тимура Аитова, налоговым службам хорошо известны «веерное обналичивание» и «миксерная схема», в которых группа лиц продает друг другу один и тот же товар, цепочка движения средств запутывается, а в итоге наличные выводятся из оборота. «Чаще всего теневые операции затрагивают строительство, сферу услуг и торговлю»,— отмечает он.

Вместе с тем подобные услуги будут оставаться востребованы. Александр Блезнеков считает, что надеяться на полное истребление обналички не приходится и «темпы ее снижения во втором полугодии могут быть менее заметными». Действительно, согласно данным Банка России, объем операций по обналичиванию денежных средств во втором полугодии 2024 года оказался выше, чем за первое полугодие того же года,— 24,6 млрд руб. против 19,6 млрд руб.

