Власти Перми объяснили, почему здание ВКИУ не передадут «Театру у Моста»

Художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов заявил, что здание бывшего ВКИУ на ул. Окулова, 5, не будет использоваться для нужд культурного учреждения. По его словам, ремонт в здании был сделан по проекту театра. «Осталось только пристроить второй пожарный выход. И вот пока мы ждали, власти края прибрали здание для себя», — написал худрук в своих соцсетях. Он напомнил также, что договор об аренде здания театром был подписан еще в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в городском департаменте культуры, здание ВКИУ находится в частной собственности. По информации ведомства, договор аренды под нужды «Театра у Моста» не заключался. В 2024 году рассматривалась возможность передачи помещения, но экспертиза выявила, что его невозможно использовать в качестве площадки театра из-за его несоответствия требованиям пожарной безопасности. «Оно также не подходит для использования маломобильными гражданами. Собственник планировал привести помещение в нормативный вид, но нарушения не были устранены, в связи с чем ведется поиск альтернативных площадок», — отметили в ведомстве.

По информации пресс-службы Правительства Пермского края, вопрос о покупке здания не рассматривался и не рассматривается ни под какие нужды. В правительстве отметили также, что театра, как муниципальному учреждению, ежегодно оказывается поддержка как из бюджета Перми, так и из краевого бюджета, в том числе на создание новых театральных постановок – в 2025 году эта сумма составила 90,7 млн рублей.

Напомним, о переговорах по поводу аренды здания клуба площадью 4,2 тыс. кв. м для нужд театра городские власти сообщили в 2022 году. Предполагалось, что собственник отремонтирует и подготовит пространство для сцены за свой счет. В зале должны были разместить 500 посадочных мест. Однако в июле 2024 года госэкспертиза при обследовании здания выявила недочеты, препятствующие реализации проекта. В частности, в помещении отсутствовали противодымные системы защиты, не были предусмотрены светопроемы в наружных стенах, не соблюдены параметры микроклимата.

Сейчас театр располагается в здании на ул. Куйбышева, 11.