В Саратовской области три ресурсоснабжающие компании не готовы к отопсезону

В Саратовской области соцобъекты готовы к подаче тепла. Об этом говорили в облдуме на депутатских слушаниях, на которых обсуждалась готовность региона к отопительному сезону 2025-2026 годов.

Первый замглавы администрации города Саратова Максим Сиденко сообщил, что в настоящее время все 7 районов областного центра получили паспорта и акты готовности на 6576 многоквартирных домов к отопительному периоду 2025-26 года. По объектам социальной сферы подготовлено и выдано паспортов готовности на 727 объектов, что составляет 100%.

В настоящее время отопление начали подавать утром 30 сентября на 21 объект социальной сферы, что составляет 12,5%. Ресурсоснабжающими организациями подготовлено 794 километра из 801 километра тепловых сетей, что составляет 99%. На оставшейся части завершаются гидравлические испытания последнего участка тепломагистрали № 3.

Господин Сиденко доложил, что по инвестиционной программе, по концессионному соглашению в 2025 году саратовским филиалом «Т Плюс» предусмотрено выполнение мероприятий по реконструкции линейных объектов общей протяженностью 12,3 километра. В настоящее время работы по реконструкции 67 линейных объектов завершены, выполнение составило 100%.

В Саратове насчитывается 20 теплоснабжающих организаций. Оценка обеспечения готовности ресурсоснабжающих организаций проводится комиссией при обязательном участии специалистов Ростехнадзора. На 30 сентября проведена оценка всех 20 теплоснабжающих организаций, из которых 17 получили акты готовности к отопительному сезону, 3 организации получили акты с замечаниями со сроком устранения до 9 октября текущего года. По этим трем организациям будут проводиться повторные проверки по устранению выданных замечаний. Господин Сиденко проблемные организации не назвал.

Татьяна Смирнова