Дрон ВСУ повредил инфраструктурный объект в Белгородской области

В Белгородской области зафиксированы повреждения инфраструктурных и частных объектов в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В селе Березовка Борисовского района FPV-дрон повредил инфраструктурный объект. Аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Министерством обороны РФ. Кроме того, как рассказал господин Гладков, в двух частных домах были пробиты крыши.

В городе Шебекино дрон ударил по грузовому автомобилю, повредив кабину транспортного средства. В селе Глотово Грайворонского округа от взрыва беспилотника выбиты окна в частном доме, повреждена крыша надворной постройки, также осколки повредили припаркованный автомобиль.

В селе Гора-Подол вследствие детонации беспилотника были разбиты окна и повреждён забор частного домовладения. В селе Головчино удар дрона вызвал пожар, который уничтожил легковой автомобиль. В хуторе Леоновка Валуйского округа беспилотник сдетонировал на территории фермерского хозяйства, пробив кровлю складского помещения. Также в селе Сергиевка Краснояружского района после атаки дрона повреждён частный дом, а в селе Грушевка Волоконовского района — гараж и находившийся внутри автомобиль.