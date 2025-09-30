Ставка не сыграла

В Ярославской области доходы бюджета от приватизации имущества сокращены почти в три раза. Такое решение принято на заседании облдумы 30 сентября. Объекты не продаются из-за высокой ключевой ставки ЦБ, считают в правительстве. Депутаты обеспокоены возникшей ситуацией. Одни полагают, что имущество выставляют за слишком большую стоимость, другие — что нужно остановить продажу госимущества, пока покупателей мало. Третьи призывают учесть опыт этого года при планировании бюджета на 2026 год.

Доходы от продажи госимущества Ярославской области в 2025 году сокращены с 8,5 млрд руб. до 3 млрд из-за отсутствия покупателей на большинство объектов. Такие изменения в бюджет приняла 30 сентября на заседании областная дума. Всего в рамках плана приватизации в текущем году удалось продать лишь 10 объектов на 559 млн руб. Глава министерства имущественных отношений Елена Ермолова пояснила, что такая ситуация возникла из-за дороговизны заемных средств для инвесторов в связи с высокой ключевой ставкой Центробанка.

«На данный момент рынок стоит в связи с тем, что у нас ставка не снижается и заемные средства очень тяжело взять. Но хочу отметить, что объекты продаются, даже 10 объектов проданных на сегодняшний день — это 559 млн в бюджете Ярославской области. Рынок есть рынок, как только он начнет шевелиться, конечно, эти объекты будут быстрее реализованы»,— пояснила госпожа Ермолова.

Несмотря на это, на том же заседании правительство предложило депутатам включить в прогнозный план приватизации еще девять объектов недвижимости общей стоимостью 167 млн руб. В их числе бывшее здание областного министерства культуры за 55 млн руб. и имущественный комплекс в деревне Малахово Тутаевского округа за 60,2 млн руб. Депутат Алексей Калганов усомнился, что удастся продать бывшие здания детского дома в деревне Малахово по запланированной цене.

«Он когда-то был на балансе района, и была попытка продать его за 6 млн руб. — его никто не смог купить. Сейчас он стоит 60 млн руб. Будущих собственников будет очень сложно найти»,— сказал господин Калганов.

Его коллега, депутат Сергей Хабибулин, продолжил мысль о том, что объекты включаются в план приватизации по слишком высокой цене.

«В Переславле вы выставляете бывший объект социального обслуживания на продажу за 28 млн руб., деревянное здание. Там рядом продавали кирпичное двухэтажное здание за 7 млн, никто не купил. Вы же никогда за эти деньги не продадите. Те, кто прогнозируют данные доходы, глубоко ошибаются. Неужели оценщики не могут просчитать, какая ситуация в стране, какие есть инвесторы. Мы сами себе создаем эти ненормальные цифры»,— сказал господин Хабибулин.

Депутат напомнил о двух гостиницах в Угличе и Ростове, которые пытались продать сначала за 1,7 млрд руб., а теперь вынуждены искать покупателей по минимальной цене в 300 млн руб. Глава минимущества сказала, что не может повлиять на оценку.

«У нас есть контракт на оценку. Деятельность оценщиков контролируется. Поэтому ставить под сомнение рыночную оценку мы не имеем права»,— сказала госпожа Ермолова.

Депутаты при планировании бюджета на 2025 год «надели розовые очки и в 8,5 млрд руб. поверили», считает депутат Максим Вахруков. Он отметил, что вины министерства имущественных отношений в несостоявшихся торгах и, как следствие, нереализованном плане, нет.

«Все необходимые процедуры подготовки объектов, по проведению конкурсных мероприятий делаются в полном объеме и своевременно. С точки зрения пожеланий к министерству — продолжать работать так же упорно, как они это делают сейчас. А пожелание к себе — более взвешенное решение принимать»,— сказал господин Вахруков.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике облдумы Александр Гончаров предложил учесть опыт при планировании бюджета следующего года.

«У нас разные оценочные и фактические цены. Я предлагаю посмотреть, каким образом закладывать в бюджет деньги по приватизации на 2026 год, чтобы опять не было разрыва между оценкой и фактом»,— сказал господин Гончаров.

Депутат Валерий Байло (КПРФ) считает целесообразным и вовсе отказаться от включения новых объектов в план приватизации. Коммунист отметил, что партия в целом выступает за сохранение государственной собственности.

«Рынок сейчас стоит, а мы все насыщаем план приватизации, а в итоге-то получаем копейки. Может быть, подождать более выгодного времени и условий для продажи объектов, или, например, конкретного покупателя. Позиция фракции КПРФ в том, что правительству нужно притормозить в плане приватизации с целью избавления от государственной собственности Ярославской области путем ее продажи»,— сказал Валерий Байло.

Но эту позицию не поддержали представители других фракций, а также правительство области. Депутат Андрей Юдаев считает, что оценивать ситуацию надо не по реализации плана, а по динамике в сравнении с прошлыми годами.

«Если в прошлом году было 200 млн, то сейчас мы услышали, что прогнозируемый результат — порядка 2,53 млрд. Это если подходить со стороны пополнения бюджета. А в целом эта работа позволяет нам выявлять объекты культурного наследия, привлекать инвесторов и сохранять историю»,— сказал господин Юдаев.

В итоге Ярославская областная дума поддержала включение новых объектов в план приватизации.

Алла Чижова