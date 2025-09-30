«Молот» завершил домашнюю серию победой

В четвертом матче серии домашних игр пермский ХК «Молот» встретился с одним из аутсайдеров чемпионата ВХЛ - саратовским «Кристаллом». Игра получилась нелегкой. Гости дважды выходили вперед и только в заключительной трети матча пермская команда смогла склонить чашу весов в свою пользу. Итог поединка 4:2. Голы в составе «Молота» забили Виктор Пластини, Эмиль Галиаскаров и дважды Владимир Михасенок.

Следующую игру подопечные Альберта Мальгина проведут в Самаре против местного клуба ЦСК ВВС.