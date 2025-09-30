ОПЕК отрицает сообщения СМИ об увеличении добычи нефти на 500 тыс. б/с

Секретариат ОПЕК отрицает сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ планирует 5 октября увеличить добычу нефти в ноябре на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). Организация сообщила об этом в соцсети X.

«Секретариат ОПЕК решительно отвергает недавние сообщения СМИ о том, что страны "восьмерки" (ОПЕК+.— "Ъ") планируют увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки,— заявляется в публикации. — Эти заявления являются полностью неточными и вводящими в заблуждение».

Ранее информагентство Bloomberg сообщило, что восемь стран ОПЕК+, включая Россию, Саудовскую Аравию, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, планируют одобрить увеличение нефтедобычи на 500 тыс. б/с.

Накануне Reuters сообщило, что добыча будет увеличена, как минимум, на 137 тыс. б/c.