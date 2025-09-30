В Москве пройдет инклюзивный забег с незрячими и слабовидящими спортсменами

В Москве 4 октября в парке «Кузьминки» пройдет инклюзивное мероприятие «Особый забег», посвященное Всемирному дню зрения.

В забеге уже примут участие более 300 спортсменов и любителей бега. Им предстоит пробежать дистанцию в 5 км вместе с незрячими и слабовидящими людьми.

По задумке организаторов — программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт» и команды еженедельных субботних пробежек С95 — мероприятие должно подчеркнуть важность инклюзии и взаимопомощи.

После забега запланированы инклюзивные мастер-классы: игра в слепой футбол и прохождение маршрута с собакой-поводырем. Зрячим посетителям для полноты опыта раздадут специальные повязки. Принять участие в мероприятии может любой желающий. Начало разминки перед забегом — в 8:45.