Регионы пошли в расходы

Вопреки практике последних лет, в этом году регионы пока наращивают расходы быстрее, чем доходы, в результате семь месяцев 2025-го закрыты с совокупным дефицитом бюджетов в 0,2 трлн руб. Это следует из проведенного рейтинговым агентством АКРА анализа данных Федерального казначейства об исполнении неконсолидированных (то есть без учета местных) бюджетов субъектов РФ. Из оценок исключены данные по бюджету Москвы, поскольку своим значительным размером он искажает средние показатели по регионам и даже может мешать выявлять складывающиеся тренды. Также исключены новые регионы — из-за отсутствия полных ретроспективных данных по ним.

Аналитики агентства отмечают, что в последний раз промежуточный дефицит у регионов на начало августа наблюдался достаточно давно, в 2013 году. «Это может стать маркером того, что совокупный дефицит региональных бюджетов по итогам текущего года может сформироваться больше, чем по итогам 2024-го»,— предупреждают в АКРА. В Минфине ожидают, что в 2025-м общий дефицит бюджетов сложится на уровне 13% от объема их налоговых и неналоговых доходов.

В АКРА подсчитали, что по итогам семи месяцев доходы регионов выросли на 4% к такому же периоду 2024-го, до 9,3 трлн руб. Основным драйвером прироста стал НДФЛ — плюс 14%, поступления составили 2,4 трлн руб. Рост, впрочем, с замедлением — в прошлом году к сопоставимому периоду увеличение поступлений составляло 27%.

Сборы налога на прибыль, который вместе с НДФЛ составляет основу региональных бюджетов, напротив, упали — минус 9% в сравнении с началом августа 2024 года (2,1 трлн руб.). Снижение, таким образом, продолжается — годом ранее к 1 августа оно составляло 15%. В деньгах наибольшее сокращение произошло в нефтегазовых субъектах РФ: Тюменская область недобрала 30 млрд руб., ХМАО и ЯНАО — по 17 млрд руб. В относительном же выражении наибольший провал по налогу — у Коми (минус 49%), у Оренбургской области (минус 40%) и Ингушетии (минус 37%).

Расходы региональных бюджетов по состоянию на 1 августа превысили показатель на такую же дату прошлого года на 13% и составили 9,5 трлн руб. Большую часть прироста обеспечили разделы «Социальная политика» (24% к показателю прошлого года), «Национальная экономика» и «Здравоохранение» (по 15%) и «Образование» (9%). Прирост трат зафиксирован в 74 регионах. Наиболее существенный — в Курской (плюс 151%) и Самарской областях (33%), а также в Еврейской автономной области (32%).

Вадим Вислогузов