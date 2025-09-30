Сенатор Владимир Джабаров сменил «прописку» в Совете федерации

Глава Коми Ростислав Гольдштейн после вступления в должность наделил полномочиями сенатора от исполнительной власти республики действующего члена Совета федерации (СФ) Владимира Джабарова, который ранее представлял законодательную власть Еврейской автономной области.

«Уверен, что его огромный опыт федеральной работы, глубокое понимание международной и региональной повестки станут фундаментом для эффективного представления интересов нашей республики»,— пояснил свое решение господин Гольдштейн. Напомним, ранее главу Коми в верхней палате представляла сенатор Ольга Епифанова.

Владимир Джабаров занимает пост первого заместителя председателя комитета СФ по международным делам. Он выразил благодарность Ростиславу Гольдштейну за доверие и пообещал приложить «все силы, знания и опыт, чтобы интересы жителей Коми были услышаны на самом высоком уровне».

Дарья Шучалина, Сыктывкар