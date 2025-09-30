Расти большой

Компания «Автопрестиж», основанная в Прикамье, получила сразу несколько дилерств в других регионах. В частности, «Автопрестиж» зашел в Москву — ранее салоны группы там представлены не были. В столице компания запустила центр Haval. «Автопрестиж» также стал дилером Haval и Tank в Ставрополе. В Минеральных Водах и Волгограде компания начала продажу брендов Omoda и Jeacoo. На протяжении 2024–2025 годов холдинг активно увеличивал свое присутствие в регионах России, приобретая действующих дилеров конкретных брендов или самостоятельно получая дилерство. По мнению экспертов, сейчас, на фоне сниженного рынка и падения продаж машин, самое время покупать компании, дилерства, автоцентры. Предприниматели, имеющие свободные средства, могут приобрести отраслевой бизнес, который год-два назад стоил на 20–30% дороже.



По данным «Ъ-Прикамье», пермская компания «Автопрестиж» продолжает наращивать присутствие в российских городах. В частности, группа зашла в Москву, где ранее не была представлена. Там «Автопрестиж» стал дилером бренда Haval. На сайте организации уже появилась информация о новом столичном автоцентре с указанием его адреса (ул. Прокатная, 7).

Собеседник на авторынке рассказал также, что «Автопрестиж» приобрел юридические лица, владеющие дилерствами ряда брендов в Ставрополе, Минеральных Водах и в Волгограде. Какие конкретно организации перешли пермскому холдингу, не уточняется. В Ставрополе компания стала дилером двух брендов — Haval и Tank. Салон Haval «Автопрестижа» разместился на проспекте Кулакова, 16а, а центр Tank — на проспекте Кулакова, 3 (там же работает Haval Pro пермского холдинга), причем компания-дилер Tank, возможно, была приобретена группой у российской компании «Ключавто». В онлайн-справочнике 2ГИС по адресу центра Tank «Автопрестижа» ранее значился именно салон «Ключавто».

В Минводах и Волгограде пермская компания стала дилером Omoda и Jeacoo. В Волгограде салон двух брендов разместится на ул. им. Землячки, 94, стр. 2 (согласно 2ГИС, скоро состоится открытие), а в Минводах уже работает на федеральной трассе М29 «Кавказ» (347-й километр, 1).

Гендиректор «Автопрестижа» Артем Кононов подтвердил открытие вышеперечисленных дилерских центров, но от более подробных комментариев на эту тему отказался.

Группа «Автопрестиж», которую контролирует бизнесмен Евгений Ляндаев, работает в Перми, Самаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Оренбурге, Калуге и Волгограде (а сейчас и в Москве). В Прикамье компания является дилером Geely, GAC, Knewstar, Belgee, Jetour, Chanan, Baic, Mitsubishi и Sollers. В течение 2024–2025 годов автодилер активно расширяет свое присутствие на пермском рынке и рынках других городов РФ. Так, минувшей осенью компания арендовала в Перми бывший салон подержанных машин российской компании «Ключавто» на ул. Спешилова, 111/3. Помимо авто с пробегом, компания продавала там новые китайские машины Jetour. «Ключавто» отказалась от аренды помещений в Камской долине и продала остатки склада подержанных машин «Автопрестижу». Позднее пермская группа начала продавать в этом салоне Jetour. Также в 2024 году «Автопрестиж» купил в Калуге дилера Lada. Этой весной «Автопрестиж» стал владельцем волгоградского дилера Geely, Belgee, Knewstar и салона, в котором они продаются. А в начале лета компания стала дилером Changan в Перми и арендовала салон в Камской долине, где ранее вел продажи бренда предыдущий дилер марки «Форвард-Авто». В Волгограде группа получила дилерство российского бренда Lada.

Отметим, что с конца 2024 года на рынке новых автомобилей России, в том числе Прикамья, наблюдается падение. Главной причиной снижения эксперты ранее называли высокую ключевую ставку ЦБ РФ. В июле 2025 года сегмент начал демонстрировать оживление, чему способствовало снижение ключевой ставки, влияющее на ставки по автокредитам и реализацию отложенного спроса. По итогам августа темпы снижения авторынка в регионе снова выросли, объемы регистрации новых авто снизились на 9,6% год к году (в июле 2025 года сокращение составляло 4,6%).

«Удача любит смелых. Здорово, что компания в такое сложное время расширяется»,— прокомментировал открытие новых дилерских центров группой «Автопрестиж» директор по развитию «Сатурн-Р-Авто» Сергей Репин. Бренды, дилерские центры которых пермская компания открыла в других городах РФ, известны потребителям. По словам Сергея Репина, производитель позиционирует Tank премиальной маркой, в то время как к этому сегменту относятся и другие, более интересные авто других брендов. Haval, салоны продаж которого холдинг запустил в Москве и Ставрополе, «хороший», популярный бренд. Omoda и Jeacoo, продажи которых «Автопрестиж» начал в Минеральных Водах и Волгограде, тоже входят в число востребованных брендов. Производители меняют их продуктовую линейку, что вызывает у покупателей больший интерес к Omoda и Jeacoo, добавил директор по развитию «Сатурн-Р-Авто».

Собственник консалтингового агентства Detkin & Co, независимый автомобильный консультант Алексей Деткин полагает, что сейчас, на фоне сниженного рынка, самое время покупать компании, дилерства, автоцентры. «У кого есть свободные деньги, тот имеет возможность приобрести бизнес, который год-два назад стоил на 20–30% дороже. Есть деньги — покупай»,— говорит собеседник. Главное, чтобы новые владельцы справились с управлением бизнесом увеличившегося объема, имели необходимые для этого компетенции и ликвидность денег на покупку склада. По словам господина Деткина, в нынешней ситуации падения продаж автомобилей, если компания получает новое автомобильное дилерство путем приобретения другой организации, то дистрибьюторы бренда обычно согласовывают такую сделку без тендера на открытие нового дилера.

Евгения Ахмедова