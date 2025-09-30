Келлог: Трамп ведет переговоры с Путиным и Зеленским в «собственном стиле»

Президент США Дональд Трамп знает, что в украинском конфликте нельзя встать на одну сторону. Он ведет переговоры и с российским, и с украинским лидерами — делает это в «собственном стиле», заявил спецпосланник главы Белого дома Кит Келлог (цитата по РБК).

Реплика господина Келлога была ответом на вопрос журналистов о том, не стал ли американский президент склоняться к поддержке Украины. Как объяснил спецпосланник на Варшавском форуме по безопасности, Дональд Трамп считает, что в дипломатическом процессе должны участвовать обе стороны.

Согласно The Guardian, Кит Келлог решил «дистанцироваться» от своих прошлых высказываний о том, что президент США разрешил Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами. Спецпосланник подчеркнул, что не обладает внутренней информацией и анализировал только публичные заявления.