Неустойка не устояла

Компания «Усть-Катавский вагоностроительный завод» отсудила более 57 млн руб. у министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Это задолженность по госконтракту на поставку трамваев для регионального центра общей стоимостью более 2 млрд руб. По данным министерства, спорная сумма — это не задолженность, а неустойка, законно удержанная за нарушение сроков поставки вагонов. Суд с этим не согласился.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проиграло спор на 57 млн руб. с АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ, входит в государственную корпорацию «Роскосмос»). Арбитражный суд принял соответствующее решение в конце прошлой недели. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Исковые требования удовлетворить. Взыскать с министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в пользу АО „Усть-Катавский вагоностроительный завод“ сумму основного долга в размере 57,4 млн руб., компенсацию расходов по оплате государственной пошлины в размере 762,1 тыс. руб.»,— говорится в резолютивной части решения суда.

Завод «Роскосмоса» направил иск к миндортрансу региона о взыскании задолженности в апреле этого года. В мае суд принял его к производству. Спор связан с государственным контрактом на поставку трамвайных вагонов для Челябинска, заключенным 23 января 2024 года. По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, 57,4 млн руб. — это общий размер неустоек, которые заказчик начислил поставщику за нарушение сроков окончания работ по госконтракту и удержал из подлежащей оплате суммы.

По данным портала госзакупок, контракт стоимостью более 2 млрд руб. планировалось исполнить до 31 декабря 2024 года. Но окончательно поставки завершились в конце февраля 2025 года. По госконтракту УКВЗ должен был поставить в Челябинск 26 низкопольных (в отличие от классических вагонов конструкция предполагает, что пол трамвая всегда находится на одном уровне с платформой на остановках) трамваев модели 71-628, но не уложился в сроки. Из-за того, что до конца прошлого года завод поставил не весь товар, остаток финансирования по контракту в сумме 538,7 млн руб. заказчик перенес на 2025 год. Фактически министерство заплатило УКВЗ 1,94 млрд руб. по госконтракту за вычетом неустойки.

«Министерство действует в рамках контракта. УКВЗ, заключив контракт, выразило согласие на добровольную уплату начисленной заказчиком неустойки путем удержания из суммы, подлежащей оплате за поставку трамвайных вагонов»,— ранее комментировали «Ъ-Южный Урал» в ведомстве.

УКВЗ не согласился с начислением неустойки за нарушение сроков и требовал от министерства ее списать, а после отказа обратился с суд.

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» является градообразующим предприятием моногорода Усть-Катава. Основным акционером АО «УКВЗ» является госкорпорация «Роскосмос», сообщается на официальном сайте завода. По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас учредители организации не заявлены. В феврале 2020 года завершилась реорганизация УКВЗ в рамках мероприятий по диверсификации производства предприятий ракетно-космической отрасли: имущественный комплекс перешел от Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (входит в «Роскосмос»), филиалом которого было предприятие, в АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод», принадлежавшее на тот момент АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (входит в «Рос­космос»). Преобразованиям предшествовали финансовые трудности, в том числе связанные с недостаточной загрузкой трамвайного производства. После реорганизации ситуация на УКВЗ изменилась: руководство отчитывалось об увеличении пакета заказов, в 2021 году выпустили 85 трамваев, что на 60% превысило показатель предыдущего года. В 2022 году производство увеличилось до 120 вагонов. В 2023 году завод получил заем Фонда развития промышленности на расширение производства до 250 трамваев в год. Финансовая отчетность АО «УКВЗ» не публикуется в открытых источниках с 2021 года.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в 2022–2024 годах в рамках программы обновления общественного транспорта приобрело у УКВЗ 171 трамвай общей стоимостью более 13 млрд руб. Еще пять специальных вагонов за 995 млн руб. завод сделает для будущего челябинского метротрама. Также с 2022 года Усть-Катавский вагоностроительный завод заключил около 25 госконтрактов на изготовление и поставку более 100 трамваев для Магнитогорска, Новокузнецка, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Красноярска, Екатеринбурга и Смоленска. Помимо этого, в 2023–2025 годах предприятие отправило 47 вагонов в Ярославль по договору с концессионером, который занимается обновлением электротранспорта в городе.

Юлия Гарипова