Бизнес торопится за российской «пропиской»

Бизнес пытается в спешке выйти из офшоров, чтобы переехать в Россию до декабря — в конце года истекает срок действия упрощенного механизма редомициляции. На тенденцию обратил внимание РБК. Опрошенные “Ъ FM” юристы подтвердили, что спрос на переезд растет. Сама процедура заработала в 2022 году после ввода жестких финансовых ограничений против РФ. Предприниматели получили право не предоставлять определенные документы при переезде, например, свидетельство о регистрации компании в другой стране.

Некоторые государства перестали выдавать такие бумаги из-за международных санкций, напомнил управляющий партнер компании NSV Consulting Сергей Назаркин. По его словам, бизнесу сейчас намного выгоднее иметь российскую юрисдикцию: «Действительно, последние несколько месяцев есть такой повышенный спрос на редомициляцию, по сути, из недружественных государств в специальные административные районы в Калининграде и Приморском крае. Это происходит по нескольким причинам. В первую очередь, просто становится сложно работать с компаниями из этих стран по причине того, что где-то приходится сталкиваться с дополнительными административными барьерами, которые не упрощают, а, наоборот, усложняют бизнес. Кроме того, есть сложности и на российской стороне. Это специальные антисанкционные нормы, выставляющие определенные ограничения в части распоряжения акциями, которые принадлежат резидентам из недружественных государств.

При этом, например, Кипр, одно из самых популярных холдинговых юрисдикций на протяжении предыдущих лет, не очень охотно выпускает свои компании в Россию. Это может занимать достаточно много времени. Из-за этого РФ ввела упрощенный порядок редомициляции, который как раз заключается в том, что для въезда можно предоставлять очень усеченный и облегченный пакет документов. Даже если исполнительные органы в виде директора-иностранца не согласны какие-то бумаги подписывать, это можно обойти, используя российское законодательство. В первую очередь спрос на это есть у холдинговых компаний, которые исторически владеют какими-то активами в виде заводов или каких-то обществ с ограниченной ответственностью и у которых на балансе могут быть активы, в том числе ценные бумаги».

Срок действия упрощенного порядка редомициляции могут продлить, вопрос сейчас прорабатывается, сообщили РБК в Минэкономразвития. Позицию сформируют после консультаций с компаниями, которые уже представлены в специальных административных районах, добавили в ведомстве. Этот вопрос критически важен для крупного бизнеса, считает советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин: «Срок, скорее всего, продлят, потому что довольно много компаний редомицилируются, и вряд ли правительство захочет это ограничивать. Кроме того, изменился и порядок: можно сразу регистрироваться в российской юрисдикции, и компании дается два года на то, чтобы потом исключиться из иностранной. Это оправданно для крупных компаний, ведь редомициляция сопровождается условиями финансирования, то есть следует делать определенные инвестиции в Российской Федерации в зависимости от вида международной компании. Так что для малого и среднего бизнеса это, наверное, не очень интересный вариант.

Если говорить про иностранных партнеров, то они никак препятствовать процессу редомициляции не могут. Проблемой здесь может быть ситуация, когда организация при переезде не исключилась из реестра страны пребывания. То есть юридически будет существовать две структуры, иностранные партнеры могут продолжать взаимодействовать именно со старой и в случае чего предъявлять какие-то требования к ней. Что касается окончания сроков упрощенной редомициляции, то в случае, если компания не успеет в них уложиться, то могут возникнуть различные правовые коллизии. В нашем российском законе такого нет, вопрос никак не урегулирован, кроме того, что вы можете просить у правительственной комиссии продлить этот период».

На конец 2024-го в специальных административных районах было зарегистрировано около 500 юрлиц, в четыре раза больше по сравнению с тем же периодом 2022-го. Среди самых крупных компаний, которые там представлены, — «Т-Технологии», «ВКонтакте», HeadHunter и Ozon.

