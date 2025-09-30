«Ак Барс Банк» признан кредитором «Норникеля» по кредиту на $82,5 млн

Иск «Ак Барс Банка» о признании кредитором ПАО «ГМК «Норникель» по синдицированному кредиту в размере $82,5 млн долларов США был полностью удовлетворен в Арбитражном суде Красноярского края. Истец требовал вернуть свою долю в размере 5 млн долларов США от сделки с Societe Generale. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно материалам дела, в январе 2021 года между «Ак Барс Банком» и Societe Generale London Branch был заключен договор фондируемого участия в синдицированном кредите для «ГМК «Норникель».

Ответчик получил от ряда иностранных банков, в том числе Societe Generale средства по траншу «В» в размере 2 млн долларов США. После этого банк уступил «Ак Барс Банку» долю участия в обязательстве в размере 5 млн долларов США, получил от татарстанской компании денежные средства и обязался перечислить поступающие от ответчика средства согласно доле истца.

Однако в сентябре 2023 года «Ак Барс Банк» вошел в список санкций SDN, из-за чего счета учреждения в иностранной валюте были заблокированы. Полагая, что в указанных обстоятельствах возможно перечисление заемщиком денежных средств непосредственно истцу, Банк из Татарстана обратился к Societe Generale с просьбой вернуть денежные средства, но получил отказ. ПАО «ГМК «Норникель» также отказалось делать прямые платежи «Ак Барс Банку».

ПАО «ГМК „Норильский Никель“» занимается производством цветных металлов. В 2021 году прибыль компании составила 856 млрд руб., а прибыль достигла 314 млрд руб. Societe Generale — третий по величине банк во Франции.

Диана Соловьёва