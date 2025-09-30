Нововоронежские атомщики поговорили о важном со школьниками

Ученики 9-11 классов школ Нововоронежа приняли участие в профориентационных уроках, посвященных 80-летию атомной промышленности. В гости к школьникам пришли заместитель директора по управлению персоналом Олег Уразов, председатель Организации молодых атомщиков Владислав Любавин и начальник отдела развития персонала Ангелина Ерёмина.

Фото: пресс-служба Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»

На встрече с учащимися атомщики рассказали о том, как чуть больше века назад начиналось изучение атома. Прорывные открытия и исследования ученых заложили основу для мирного использования атомной энергии. И сегодня госкорпорация «Росатом» является мировым лидером атомных технологий. Сейчас в стране работают 36 атомных энергоблоков на 11 АЭС. Доля атомной генерации в России составляет около 20%. К 2045 году ее долю в энергобалансе страны планируется нарастить до 25%. Для этого планируется построить 38 новых энергоблоков, на которых предстоит работать сегодняшним школьникам.

«Успехи были бы невозможны без нашего главного богатства – людей. С учетом амбициозных планов по развитию атомной энергетики, отрасли потребуется много кадров, в том числе молодых талантливых специалистов. Мы создали все условия для молодежи, предлагаем целевые программы обучения, комфортную среду для жизни и всестороннюю поддержку в период адаптации и профессионального роста», - отметил заместитель директора по управлению персоналом НВ АЭС Олег Уразов.

Фото: Александр Чернышов, пресс-служба Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»

Большая профориентационная встреча атомщиков со школьниками прошла и в воронежском образовательном центре «Траектория». В этот день вместо привычного звонка на урок учеников звала мелодия из песни группы «Уматурман» «Атомная любовь».

С помощью виртуального технического тура ведущий специалист Управления коммуникаций НВ АЭС Юрий Молоков познакомил более 300 учеников с инновационными энергоблоками АЭС. Школьники смогли посетить реакторное и машинное отделения, а также блочный пункт управления, те помещения, попасть в которые может далеко не каждый сотрудник АЭС.

Старшеклассникам рассказали о перспективах получения инженерных профессий, о преимуществах работы на АЭС. К 2035 году на Нововоронежскую АЭС планируют принять на работу более 900 новых сотрудников из числа выпускников вузов. В Нововоронеже дан старт строительству нового, энергоблока №8 НВАЭС, и атомной станции потребуются кадры для реализации проекта.