Власти увеличили оклады свердловских чиновников до 168 млн рублей в месяц

Общий размер фондов по должностным окладам исполнительных органов государственной власти Свердловской области увеличили с 160,9 до 168,5 млн руб. в месяц, следует из приказа и.о. министра финансов региона Александра Старкова. Согласно документу, большая часть средств пойдет на зарплаты сотрудников территориальных управлений социальной политики (30,3 млн руб.), департамента по обеспечению деятельности мировых судей (13,5 млн руб.), министерства финансов (12,4 млн руб.), аппарата мировых судей (11,6 млн руб.) и министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка (8,4 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Старков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Старков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наименьшие фонды по должностным окладам утверждены у департамента молодежной политики (582,7 тыс. руб.), департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства (611,2 тыс. руб.), управления государственной охраны объектов культурного наследия (809 тыс. руб.), департамента ветеринарии (925,4 тыс. руб.) и департамента противодействия коррупции (966,1 тыс. руб.).

В целом, на оклады сотрудников 18 министерств предусмотрели 73,4 млн руб./месяц, 11 департаментов — 33 млн руб./месяц, 27 территориальных управлений социальной политики — 30,3 млн руб./месяц, аппаратов мировых судей — 11,6 млн руб./месяц, четырех управлений — 9,6 млн руб./месяц, администраций пяти управленческих округов — 5,2 млн руб./месяц, Региональной энергетической комиссии — 2,8 млн руб./месяц, аппарата департамента по обеспечению деятельности мировых судей — 1,8 млн руб./месяц.

Ранее, в сентябре 2024 года, Александр Старков подписал приказ об увеличении общего размера фондов по должностным окладам исполнительных органов государственной власти Свердловской области с 120,1 до 160,9 млн руб./месяц. Как следует из документа, большая часть средств была выделена на зарплаты сотрудников территориальных управлений социальной политики (29 млн руб.), департамента по обеспечению деятельности мировых судей (12,9 млн руб.) и министерства финансов (11,9 млн руб.), меньшая — на зарплаты работников департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства (502,8 тыс. руб.), управления государственной охраны объектов культурного наследия (774,1 тыс. руб.) и департамента ветеринарии (885,5 тыс. руб.).

Василий Алексеев