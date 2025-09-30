Двух чиновников в КБР обвинили в мошенничестве с землей на 19 млн рублей

Бывшего работника администрации городского поселения Терек Терского района Артура Шокалова и кадастрового инженера Амира Желихажева обвинили в мошенничестве с предоставлением земельных участков (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Сумма ущерба от их действий составила 19 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики.

По версии следствия, в период с 2018 года по 2022 год обвиняемые по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при помощи подложных документов помогли третьим лицам оформить права собственности на 48 земельных участков, находящихся в распоряжении местной администрации.

«Таким же способом в 2021 – 2022 годах Шокалов по предварительному сговору с неустановленными лицами обеспечил незаконный переход к третьим лицам права собственности еще на десять земельных участков»,— добавили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении фигурантов направлено в Терский районный суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн