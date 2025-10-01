В России за неделю выявлено более 13 тыс. случаев COVID-19

За последнюю неделю в России зарегистрировано 13,2 тыс. случаев COVID-19. Это на 10,8% меньше, чем за предыдущие семь дней, сообщил Роспотребнадзор. При этом заболеваемость ОРВИ снизилась на 6,6%, эта тенденция особенно заметна в возрастной группе 7–14 лет.

Ранее, с 15 по 21 сентября, в России 14,8 тыс. человек заболели COVID-19. Тогда же было выявлено 899 тыс. случаев острых респираторных инфекций «негриппозной этиологии», рассказывали в Роспотребнадзоре. В июле санитарная служба предупредила о новом штамме ковида — XFG. Директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов говорил, что XFG не вызывает более тяжелого течения болезни, чем ранее известные штаммы. Данные о числе заболевших им Роспотребнадзор последний раз называл 22 июля, тогда было зафиксировано 114 случаев.

Вакцинация против гриппа в России стартовала 4 сентября. В этом году, сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, планируется охватить до 60% населения и не менее 75% россиян, находящихся в группах риска. Прививки от гриппа сделали, по данным службы, уже более 23,7 млн россиян, что составляет 16,1% от всего населения страны.

Полина Мотызлевская