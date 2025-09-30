В Северной Осетии держатели «Пушкинских карт» приобрели 106 тысяч билетов

За восемь месяцев 2025 года школьники и студенты Северной Осетии приобрели более 106 тыс. билетов по «Пушкинской карте». Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Число держателей «Пушкинской карты» в Северной Осетии составляет почти 49 тыс. человек. Всего к программе подключены 33 учреждения культуры, и этот перечень регулярно расширяется.

За счет «Пушкинский карты» школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать музеи, театры, кино и другие культурные мероприятия.

Наталья Белоштейн