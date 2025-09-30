Кароль Навроцкий сообщил, что общается с духом маршала Юзефа Пилсудского. Кроме того, нынешний президент Польши признал, что любит употреблять снюс и не видит в этом ничего предосудительного. Соответствующие кадры из офиса Организации Объединенных Наций стали своеобразным хитом социальных сетей. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает поведение Навроцкого вызовом как для России, так и для коллег по ЕС.

Кароль Навроцкий заявил в интервью, что регулярно беседует с духом маршала Юзефа Пилсудского — национального героя Польши: «Мы разговариваем друг с другом практически каждый день. Говорили много раз о польско-советской войне 1920 года и нынешней международной ситуации после начала войны на Украине, также мы говорим о парламенте». Журналист спросил президента современной Польши, как ему живется в одной из резиденций — Бельведерском дворце в Варшаве, — там же проживал и умер Пилсудский, первый лидер свободной от Российской империи Польской Республики. Навроцкий ответил, что прекрасно себя чувствует.

Собственно, к чему все это? Господин Навроцкий считается экстравагантным политиком, его зачастую называют польским Дональдом Трампом. Мистические вещи, общение с духами и историю Польского государству мы за неимением времени глубоко обсуждать не будем. Польский президент провел параллель между нынешними временами и 1920 годом: речь идет о походе Михаила Тухачевского на Варшаву, который был в итоге разбит, а Польша состоялась как независимое государство. Правительство Владимира Ильича Ленина, которое заседало тогда в Кремле, таким образом собиралось освободить народы Европы от ига капиталистов, помещиков и прочих враждебных элементов.

Намек понятен. Сейчас происходит нечто похожее, параллели напрашиваются. Навроцкий, судя по всему, видит себя наследником легендарного маршала. Вопрос этот, понятно, спорный. Однако проблема нынешней толерантной Европы известна — это отсутствие сильных лидеров. Воинственные заявления есть, а с тем, чтобы воплотить их в жизнь, сложнее. Создаются коалиции, проводятся форумы, но не более того. Дональд Трамп претендует на то, чтобы стать единственным лидером, и, похоже, никто особенно не возражает. Желающих бросить ему вызов в западном мире не находится.

Теперь главное — относительно перспективы новой большой войны в Европе. Старый Свет, несмотря на все указанные выше воинственные заявления и стены дронов, продолжает в нее не верить.

Но вернемся к Польше: премьер-министр страны Дональд Туск заявил на Варшавском форуме по безопасности, что все происходящее вокруг Украины — это «наша война». «И если мы [Европа] ее проиграем, последствия затронут не только наше поколение, но и будущие. В Польше, по всей Европе, в США, по всему миру»,— подчеркнул Туск. Похоже, что никакой мистики здесь уже нет, а так выглядит реальность, которую иногда очень хочется считать мистикой. Раньше такого не наблюдалось, чтобы проводили параллели с временами столетней давности.

