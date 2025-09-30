В КБР гендиректора компании обвинили в неуплате 109 млн рублей налогов

Гендиректора коммерческих компаний по продаже топлива из Кабардино-Балкарии обвинили в уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) на сумму 109 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, чтобы не платить НДС, обвиняемый в 2021–2022 годах предоставлял в налоговую инспекцию декларации, содержащие заведомо ложные сведения о якобы имевшихся у фирмы финансово-хозяйственных операциях.

Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения по существу.

В качестве обеспечительной меры у организации изъято имущество стоимостью более 113 млн руб.

Наталья Белоштейн