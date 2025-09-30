Полеты из Перми в Ярославль продлили до весны

Авиакомпания «РусЛайн» продлила рейсы из Перми в Ярославль до весны. Сейчас, согласно обновленному расписанию международного аэропорта Пермь, полеты продолжатся до 27 марта. Дни вылета — пятница и воскресенье. Стоимость билета в одну сторону - от 3, 5 тыс. руб. Напомним, полетная программа из Перми в Ярославль стартовала в 2025 году 18 июля и изначально была рассчитана до 24 октября. В сентябре полёты продлили до конца 2025 года.

