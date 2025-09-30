«Дочка» РЖД отсудила 2,4 млрд рублей за перевозку льготников

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) к министерству финансов о взыскании 2,374 млрд руб. Это следует из карточки дела.

Как сообщил «Интерфакс», разбирательство касалось заключенного с ФПК в 2023 году договора о перевозке учащихся старше 10 лет с 50%-й скидкой. Убытки компании составили 3,9 млрд руб., из которых государство компенсировало лишь 1,5 млрд руб.

ФПК в иске требовала возместить оставшиеся убытки. Это требование суд удовлетворил в полном объеме.

«Федеральная пассажирская компания» занимается обслуживанием рейсов поездов дальнего следования. 100% минус одна акция ФПК принадлежит ОАО «Российские железные дороги».