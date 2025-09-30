Пентагон призвал генералов и адмиралов быть готовыми к войне

Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн в обращении к американским генералам и адмиралам заявил, что страна в настоящее время живет в потенциально опасные времена и должна быть готова к войне.

«Наши противники больше не объединяются, они объединились, и мы должны объединиться с равной решимостью и единством… Мы должны быть готовы к войне»,— сказал он во вступительной речи (цитата по «РИА Новости»).

25 сентября стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился генералам и адмиралам США срочно собраться на базе морской пехоты в Вирджинии. Во вступительном слове Пит Хегсет, как и Дэн Кейн, заявил, что США должны быть готовы к войне, если хотят ее предотвратить.