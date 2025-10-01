В Сокольниках наступит «Новая эра»

«Новая эра» — дочерняя структура «РЖД Недвижимости» — застроит 10,6 га на месте бывшего грузового двора в Сокольниках, говорится в официальном сообщении компании. На этой территории планируется построить 317 тыс. кв. м недвижимости, из которых 222 тыс. кв. м придется на жилой комплекс, 75 тыс. кв. м — на деловой квартал. Инвестиции в проект составят 104,5 млрд руб., уточнили в компании.

«Новая эра» создана для развития территорий бывших восьми грузовых дворов РЖД в Москве площадью порядка 100 га. Помимо Сокольников площадки для строительства расположены рядом с Рижским, Павелецким, Савеловским, Киевским, Белорусским и Курским вокзалами, а также вблизи Русаковской эстакады. Там планируется возвести суммарно около 3 млн кв. м недвижимости, из которых 1,7 млн кв. м — жилье, а 1,2 млн кв. м придется на коммерческую недвижимость.

Для реализации некоторых проектов «Новая эра» привлекла партнеров. Так, «Страна Девелопмент» станет партнером «дочки» «РЖД Недвижимости» в проекте застройки Рижского грузового двора на северо-востоке Москвы. Там будет построено 500 тыс. кв. м на 20,6 га.

Дарья Андрианова