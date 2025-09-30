Налоги добежали до суда

В Татарстане завершили расследование дела в отношении директора и учредителя ООО «СК „Атриум“». Фигурантку подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 101,7 млн руб. и неправомерном обороте средств платежей в размере 585,6 млн руб. Строительная компания уходила от налогов путем разрыва платежных поручений с «проблемными» организациями. Учредительница фирмы свою вину не признала. Эксперт считает, что суд может назначить учредительнице ООО «СК „Атриум“» реальное лишение свободы от четырех до семи лет.

Предпринимательница из Казани предстанет перед судом за махинации на 687,3 млн

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Предпринимательница из Казани предстанет перед судом за махинации на 687,3 млн

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Татарстане завершено расследование уголовного дела против 52-летней владелицы ООО «СК „Атриум“». Жительницу Высокогорского района республики обвиняют в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей на общую сумму 687,3 млн руб.

По версии следствия, директор и учредитель «СК „Атриум“» с января 2019 года по март 2022 года внесла в налоговые декларации и другие документы ложные сведения о взаимоотношениях с 20 организациями. После этого фигурантка предоставила документы в налоговый орган и уклонилась от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость. Как сообщил «Ъ Волга-Урал» источник, обвиняемая не выплатила НДС за три года — с 2019 по 2021 годы. Общая сумма неуплаченных средств составила более 101,7 млн руб.

Следствие также считает, что учредительница фирмы с февраля 2019 года по ноябрь 2021 года поручила изготовить и лично направила в банки поддельные платежные документы. Она использовала их для перевода более 585,6 млн руб. в адрес 16 организаций. По данным источника, схема работала следующим образом: «СК „Атриум“» заключала договоры с «проблемными» организациями и уходила от налогов путем разрыва платежных поручений с компаниями.

Фигурантке было предъявлено по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Уголовное дело будет рассматриваться в Советском районном суде Казани. По данным источника «Ъ Волга-Урал», обвинительное заключение в отношении жительницы Высокогорского района утвердил заместитель прокурора республики Тимур Нуриев. Директор «СК „Атриум“» не признала свою вину. Ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Имя фигурантки не раскрывается, однако по данным портала Rusprofile, учредителем фирмы является Гульнара Мустафина. Она была руководителем «СК „Атриум“» с февраля 2009 по ноябрь 2024 года. Она также руководила строительной организацией ПСК «Атриум» и фирмой «Пригород 2», предоставлявшей услуги в области растениеводства. Оба юрлица ликвидированы.

ООО «СК „Атриум“» с уставным капиталом 11 тыс. руб. занимается строительством жилых и нежилых зданий. В 2023 году выручка организации составила 609 млн руб., и прибыль вышла в минус на 1,1 млн руб. В 2024 году финансовые показатели фирмы составили 0 руб.

Юрист компании «Яхатин» Антон Смирнов в разговоре с «Ъ Волга-Урал» сообщил, что в делах о крупном уклонении от уплаты налогов и суммах ущерба более 100 млн руб. суды преимущественно назначают реальное лишение свободы. Условные сроки встречаются редко при наличии смягчающих обстоятельств: полное возмещение ущерба до приговора, работа со следствием, наличие малолетних детей или тяжелых заболеваний, отсутствие судимостей.

Эксперт считает, что в случае с учредительницей СК «Атриум» вероятность условного срока крайне низка, а суд может назначить реальное лишение свободы сроком от четырех до семи лет. 20 фиктивных контрагентов, 16 организаций-получателей средств по поддельным документам и махинации на протяжении более трех лет свидетельствуют о системном характере противоправных действий, что также отягощает положение фигурантки.

«Статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ показывает, что при особо крупном размере уклонения от уплаты налогов доля условных сроков составляет менее 15% от общего числа обвинительных приговоров. Практически все эти случаи связаны с полным возмещением ущерба и признанием вины», — заявил Антон Смирнов.

Суд также может арестовать имущество обвиняемой для возмещения ущерба государству, а имущество родственников может быть арестовано, если его приобрели на средства, полученные преступным путем, или намеренно оформили на родственников для сокрытия активов от конфискации.

Диана Соловьёва