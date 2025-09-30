Защитник СКА Бреннан Менелл выразил готовность сыграть за сборную России

Американский защитник петербургского хоккейного клуба СКА Бреннан Менелл заявил о желании сыграть за национальную команду России, сообщает ТАСС. Игрок в августе 2023 года получил российское гражданство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник СКА Бреннан Менелл, ранее выступавший за московское «Динамо»

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Защитник СКА Бреннан Менелл, ранее выступавший за московское «Динамо»

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Здесь так много хороших игроков, много классных игроков в КХЛ. Но да, я всегда готов сыграть за сборную России»,— сказал господин Менелл.

Уроженец штата Миннесота играет в КХЛ с 2022 года. За московское «Динамо» 28-летний защитник провел 178 матчей, забросил 14 шайб и отдал 94 голевые передачи. В СКА он перешел летом 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что китайско-петербургский хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» подписал однолетний контракт с 28-летним канадским нападающим Остином Вагнером.

Андрей Маркелов