От живописи к драгоценности

Уже два года российский ювелирный дом Parure Atelier является патроном музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. К своему десятилетию компания приурочила специальную коллекцию, вдохновленную шедеврами ГМИИ на Волхонке. В фокусе внимания ювелирных художников оказалась богатая палитра синего и голубого. Воплотить эти цвета в уникальных драгоценностях помогли отобранные геммологами природные минералы — аквамарины и турмалины параиба.

Пейзаж «Море в Сент-Мари» Винсента ван Гога (1888) послужил вдохновением для комплекта из колье, серег и браслета. Впечатления о переменчивости Средиземного моря художник изложил в письме: «...вы не всегда знаете, зеленое оно или фиолетовое, вы не всегда знаете, синее ли оно, поскольку в следующий момент постоянно меняющийся блеск принимает розовый или серый оттенок». Центром дизайнерской композиции стали крупные кабошоны турмалинов параиба: 32,44 карата в колье, 15,97 карата в браслете, 11,49 и 10,96 карата в паре серег.

Именно такая огранка, по мнению художника Parure Atelier Анны Нечаевой, позволяет максимально раскрыть цвет камня. Плавные линии контрастируют с заостренными элементами, похожими на паруса. Игру цвета поддерживают кунциты и аквамарины огранки «груша», а также топазы, желтые, лавандовые и синие сапфиры.

Под впечатлением произведения «Скалы в Этрета» Клода Моне (1885–1886) появилось кольцо с 45-каратным турмалином параиба, добытым в Мозамбике. Его лазурное сияние подчеркнуто бриллиантами. В сертификате Международной геммологической лаборатории оттенок турмалина описан как неоновый зеленовато-голубой.

Работа «Парижские мосты» Ришара Жераняна (1969) вдохновила колье с огромным аквамарином 29,30 карата. Камень редкого насыщенного сине-голубого оттенка «Санта-Мария» в точности перевел на ювелирный язык живописную палитру художника. Камень ступенчатой огранки и геометрический дизайн звеньев из белого золота с контрастной черной эмалью хорошо передают архитектурную композицию картины.

