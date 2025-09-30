Подмосковье отметят на винной карте

Подмосковье в следующем году официально станет одним из винодельческих регионов России. В перечне уже находятся Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Дагестан, а также Волгоградская и Самарская области. В течение ближайших двух-трех лет в столичном регионе будут выпускать до 100 тыс. бутылок в год, заявили в Минсельхозе Московской области. По данным ведомства, сейчас в субъекте работают около сотни виноделов-любителей и три лицензированных производителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Это стало возможным благодаря разработке специальных морозостойких сортов винограда, рассказал “Ъ FM” фермер из Щелкова Александр Квасов. Он выращивает лозу на своем хозяйственном участке и делает вино для домашнего употребления: «Перспективы абсолютно реальные, к сожалению, есть только один вид винограда, который является основополагающим, — это Солярис — виноград из лаборатории Фрайбурга в Германии. Это уникальный ультраранний сорт — 105 дней с начала вегетации до выхода. У него в родителях очень серьезные корни: там и немецкий сорт Мерцлинг, и Рислинг в отдаленных родственниках, и Заря Севера с нашего Дальнего Востока, и Мускат Оттонель, я бы его назвал джентльменским набором, он еще и не склонен к болезням, это очень важно. Из этого винограда я делаю тихое белое вино, можно делать и игристое».

Первым лицензию на продажу вина в Подмосковье получило в ноябре 2024-го хозяйство в Раменском городском округе. По словам его владельца Николая Выставкина, сейчас в производстве используется виноград, который привозят из южных регионов России. По его словам, подмосковные сорта, скорее всего, начнут применять в следующем году, в этом поможет статус винодельческого региона: «Чтобы использовать виноград, необходимо внести виноградник в реестр насаждений. Таких виноградников в Московской области нет, но по планам несколько производителей достаточно далеко продвинулись в этом направлении. Мы ожидаем, что в следующем году подмосковные виноградники смогут внести в этот реестр, соответственно, ягоды с этих участков можно будет легально использовать.

Вина, которые производят здесь легальные винодельни, сделаны из южного винограда, поэтому стили и типы вина такие же, как на юге.

Это белые, красные, розовые, игристые. Не все даже крупные винодельни на юге имеют возможность использовать какие-то охлаждающие камеры, чтобы делать вино из охлажденного винограда. Это достаточно дорого, а у нас это получается естественным образом».

Подмосковные виноделы не могут полноценно конкурировать с продукцией из южных регионов России. Но у них неплохие шансы на развитие, особенно в сфере энотуризма, считает президент Независимого винного клуба Владимир Цапелик: «В Подмосковье появляется все больше винограда, и, конечно, из него делают вино. Пока это домашнее виноделие, хотя есть и исключения, уже есть первая лицензия в Раменском. Постепенно этот клуб подмосковных виноделов превращается в серьезное винное сообщество, я думаю, что лицензий будет больше, соответственно, виноделы смогут продавать вино, перспектива есть.

Особенно важно, я считаю, что будет развиваться энотуризм. В маленьких подмосковных винодельнях создаются условия для того, чтобы туристы могли продегустировать, попробовать местные деликатесы, это будет приносить большую пользу Подмосковью. Правда, северное вино может обойтись дороже, потому что это мелкое производство, что вызывает довольно большие издержки, потому что вы покупаете по мелкоотповым ценам всевозможные материалы и так далее. Поэтому, конечно, вино не может быть совсем дешевым. В то же время гибридные сорта винограда требуют меньше обработки, они более выносливые, и это позволяет в определенном смысле экономить».

Статус официального винодельческого региона позволит местным производителям просить о дополнительной господдержке, добавили в Минсельхозе Московской области. Сейчас подмосковные вина продаются по цене от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб. за бутылку, убедился “Ъ FM”.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Никита Путятин